Omoda 9 Aurora Edition, mille esemplari per l’Italia

(Adnkronos) – L’Italia diventa protagonista nella strategia di OMODA & JAECOO grazie all’arrivo della nuova Omoda 9 SHS-P Aurora Edition, una serie speciale realizzata esclusivamente per il nostro mercato e prodotta in appena 1.000 esemplari. Una versione che punta sull’esclusività senza rinunciare ai contenuti tecnologici e alle prestazioni che caratterizzano il SUV di punta del marchio.

L’elemento che distingue immediatamente questa edizione limitata è la nuova colorazione Aurora Green, una tonalità sviluppata per richiamare i riflessi dell’aurora boreale e reinterpretare in chiave moderna il tradizionale verde britannico. A sottolinearne il carattere esclusivo contribuisce anche un badge dedicato progettato appositamente per il mercato italiano.

La Omoda 9 Aurora Edition mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso il SUV uno dei modelli più rappresentativi della gamma. Il design esterno esprime una forte personalità attraverso linee tese e superfici scolpite, mentre l’abitacolo combina materiali di pregio e soluzioni digitali di ultima generazione.

Gli interni propongono rivestimenti in pelle Nappa, illuminazione ambientale configurabile, sistema audio Sony con 14 altoparlanti e un ampio tetto panoramico Skylight. Non mancano l’Head-Up Display con realtà aumentata e numerose funzioni dedicate al comfort e alla connettività.

Sotto il cofano lavora il sistema Super Hybrid SHS-P, composto da un motore 1.5 TGDI e tre unità elettriche abbinate a una trasmissione DHT 350. Nella configurazione a trazione integrale la potenza complessiva supera i 500 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

L’efficienza resta uno dei punti di forza del progetto. Grazie alla batteria da 34,46 kWh e al serbatoio da 70 litri, l’autonomia complessiva supera i 1.100 chilometri secondo il ciclo WLTC.

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