‘Oltre’, nel carcere di Castrovillari l’evento di moda e inclusione dedicato a Jole Santelli

(Adnkronos) – Si terrà mercoledì prossimo, 27 maggio, alle 11 alla Casa circondariale di Castrovillari ‘Oltre’, l’evento moda promosso dall’Associazione Jole Santelli con il sostegno della Regione Calabria e la direzione artistica di Claudio Greco. Una manifestazione pensata per celebrare inclusione, diversità e valorizzazione della persona attraverso il linguaggio universale della moda, trasformando la passerella in uno spazio di partecipazione, sensibilità e bellezza autentica. Testimonial dell’evento sarà Francesca Pascale, che ha voluto accompagnare la sua presenza con un ricordo intenso e profondo dedicato a Jole Santelli.

“Con ‘Oltre il confine’ vogliamo lanciare un messaggio chiaro: ogni persona ha il diritto di esprimere sé stessa liberamente, oltre ogni etichetta, oltre ogni pregiudizio e oltre gli errori del passato. In questi anni, come Associazione Jole Santelli, abbiamo realizzato numerosi progetti dedicati al mondo del carcere e alle neurodivergenze, ma questa iniziativa vuole andare ancora oltre: vuole essere un inno concreto all’inclusione, alla dignità e alla possibilità, per ognuno di noi di trovare il proprio spazio nella società attraverso il talento, la creatività e la libertà di espressione”, spiega Paola Santelli, presidente dell’Associazione Jole Santelli.

‘Oltre’, condotto dal Paola Severini Melograni, ha come protagonisti le detenute della Casa circondariale di Castrovillari e i ragazzi autistici del progetto ‘Modelli si nasce’. All’evento presenzieranno il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto (da remoto), la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, assessori regionali, consiglieri regionali, autorità civili e militari, sindaci. “Sostenere l’iniziativa ‘Oltre’ significa dare concretezza al principio che nessuno debba essere lasciato indietro. Trasformare la solidarietà in azioni tangibili significa creare opportunità reali di inclusione e riscatto -aveva detto il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto-. Il ricordo di Jole Santelli continua a vivere attraverso iniziative come questa. Jole è stata una donna straordinaria, che ha amato profondamente la Calabria, la sua sensibilità e la sua visione restano ancora oggi un esempio autentico di politica fatta con passione, vicinanza e umanità”. Per Francesca Pascale, vicepresidente di ‘Diritti e Libertà’ e presidente onoraria di ‘Gay conservatori liberali’, “l’Associazione nata nel nome di Jole Santelli non è soltanto un ricordo, ma un impegno concreto affinché i valori in cui ha creduto continuino a vivere: attenzione verso gli altri, amore per la propria terra, libertà, solidarietà e senso delle istituzioni. Ricordarla significa non lasciare spegnere ciò che ha seminato. E significa dire, con riconoscenza e affetto, che la Calabria non dimenticherà mai una donna che le ha dedicato tutta l’anima”.

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