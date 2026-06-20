Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Olanda-Svezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Olanda ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale orange sfida la Svezia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone F. L’Olanda è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Giappone, mentre la Svezia ha battuto nettamente la Tunisia 5-1, prendendosi il primo posto del gruppo. 

 

La sfida tra Olanda e Svezia è in programma oggi, sabato 20 giugno, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni: 

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Koeman 

Svezia (3-4-1-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres. Ct. Potter 

 

Olanda-Svezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Controlli straordinari della Polizia di Stato al Campo nomadi di “Castel Romano” e della “Monachina” (FOTO)

1 Agosto 2018

Turchia, uomo armato e pro Gaza prende ostaggi in fabbrica Usa

1 Febbraio 2024

Germania, studente ferisce a coltellate compagni di classe: feriti 4 alunni

22 Febbraio 2024

Crime Festival a Roma, giovedì 15 febbraio presentazione presso la Camera dei Deputati

14 Febbraio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno