“Occhi come il mare” di Malakiia

Francesca Fucci, in arte Malakiia, è nata il 26 novembre 1996 in un piccolo paese in provincia di Avellino. Fin dalla tenera età inizia a prendere le sue prime lezioni di canto, passione che porterà avanti col passare del tempo. A poco a poco, inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo della produzione elettronica e impara a suonare più strumenti. Questa combinazione permette all’artista di crescere sia a livello musicale che nella vita personale. All’età di 22 anni decide di fare le valige e partire, sceglie come meta l’Emilia-Romagna, perché ha sempre amato questo posto. Si stabilisce a Ferrara, dove inizia ad aprirsi verso nuove sperimentazioni e a scoprire nuovi suoni, nuovi mondi, nuove persone che finalmente al lato “elettronico” del panorama musicale italiano. “Malakiia è un mesh up di musica italiana R&B influenzata dal mondo Neo Soul ed elettronico, un nuovo genere che si sta creando nel mio mondo, non saprei descriverlo ma solo suonarlo” afferma l’artista. Da sempre è alla ricerca della perfezione, di un suo modo di essere, della sua musica, e di uno stile che rappresenti tutto quello che vive e crea giorno per giorno. Al momento sta lavorando all’uscita del suo primo EP ufficiale con LaPOP.

Abbiamo intervistato la cantautrice per saperne di più sul nuovo singolo “Occhi come il mare”.

Ciao Malakiia, benvenuta sulle pagine de L’Eco del Litorale. Chi o cosa ti ispira nel fare musica?

Ciao! Grazie.

Beh, la musica è sicuramente una presenza fondamentale nella mia vita, che sicuramente mi ha aiutato tanto, nel formarmi umanamente, nel mio modo di essere e in quello di esprimermi.

Mi ispirano le situazioni, le persone che mi lasciano qualcosa, o quelle che mi fanno male. la musica per me è in tutte le cose che faccio ogni giorno.

Qual è la canzone che ha segnato il tuo percorso artistico?

Light my fire dei Doors.

Qual è il tuo processo di scrittura?

Di solito mi ispirato ad una situazione accaduta, le parole mi escono guardandomi attorno, parole semplici ma che esprimano un concetto fondamentale e chiaro.

Hai avuto momenti di sconforto o ripensamento sul tuo percorso artistico? Quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare?

Le persone sono le cose che ho dovuto affrontare, le situazioni sconvenevoli… si, una volta ho quasi perso l’equilibrio con me stessa, stavo avviando un progetto che non mi rispecchiava per niente, ho dovuto scegliere tra l’essere qualcun altro e fare musica ed essere apprezzata per quello che volevano forse gli altri, o essere me stessa e avere la mia musica e il mio mondo ed essere apprezzata per quella che sono davvero.

Poi ho fatto la scelta e sono diventata Malakiia.

Parliamo del tuo nuovo singolo “Occhi come il mare”. Vuoi raccontarci la genesi di questo brano?

Occhi come il mare vuole fare un messaggio di speranza verso quello che verrà nella vita, bisogna vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, vivere la vita a mille e prendere le cose belle e brutte.

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalle tue prossime produzioni?

Sono sempre in evoluzione, sto lavorando ed un EP che uscirà entro quest’anno aspettatevi di tutto!