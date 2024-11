“Nuovo arrivo in famiglia”: grande gioia nella Royal Family, arriva la conferma ufficiale

Un nuovo arrivato nella Royal Family inglese, dopo tanti mesi difficili e bui. A dare l’annuncio è stato lo stesso Re Carlo.

La Royal Family inglese non ha mai vissuto un periodo più difficile nella sua storia. Dopo la salita al trono di Re Carlo i reali inglesi ne hanno passate veramente di tutti i colori. Dal cancro di Kate e Carlo fino alla malattia che ha colpito la Regina Camilla (che ora è in convalescenza). Insomma, un anno davvero nero. Non per niente William l’ha definito “l’anno più difficile della sua vita”.

E di certo gli anni passati non sono stati “semplici”. L’addio di Harry al Regno ha messo a dura prova i reali, ancor di più dopo l’uscita del libro-bomba del principe ribelle dove Harry ha fatto rivelazioni intime ed esplosive sulla vita di corte dietro le mura ben protette di Palazzo Reale. Un affronto che ancora i Royal non sono riusciti a perdonargli. Tuttavia, c’è ancora speranza per la Royal Family: un nuovo arrivo in famiglia ha commosso tutti e l’annuncio ufficiale ha subito avuto eco in tutto il mondo.

Nuovo arrivo nella Royal Family, l’annuncio commovente dopo mesi terribili

Durante una conversazione avuta con Amanda Holden e Alan Carral Royal Variety Performance, Re Carlo ha rivelato che lui e Camilla sono pronti ad adottare un nuovo cane dopo la morte dell’adorato Russell Terrier di Camilla, Beth.

Lunedì scorso, infatti, da Palazzo Reale è giunta la terribile notizia dela morte dell’adorata cagnolina di Camilla, alla quale lei era legatissima. La Regina l’aveva con sé dal lontano 2011 e le due erano inseparabili. Camilla, d’altronde, ha sempre amato molto gli animali, infatti è patrona dell’ente benefico per animali Battersea Dogs and Cats Home.

Un lieto annuncio per i fan dei Royal, un nuovo arrivato che porterà sicuramente gioia nella famiglia molto sfortunata nell’ultimo periodo. Carlo ha dovuto dare in solitaria l’annuncio dell’arrivo di un altro cane, dal momento che Camilla è ancora in convalescenza dopo l’infezione toracica che l’ha colpita. Tuttavia, la Regina ha fatto sapere di essere in via di guarigione. Insomma, la sua assenza sarebbe solamente precauzionale, per evitare eventuali ricadute.

La passione per gli animali della Famiglia Reale è ormai ben nota. Anche William e Kate possiedono una cagnolina, Orla, che dorme perfino con loro nel letto. E naturalmente i tre figli della coppia le sono affezionatissimi, soprattutto Charlotte. Anche Harry e Meghan amano moltissimo i cani e ne possiedono due. Meghan ha addirittura lanciato, con il suo nuovo progetto imprenditoriale, una linea di cibo per cani. Insomma, una famiglia con un grande cuore, dimostrato in più occasioni.