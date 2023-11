Nuova Triumph Tiger 900: confortevole e carismatica

(Adnkronos) –

Triumph Tiger 900 si arricchisce di tre nuovi allestimenti, ciascuno con una propria identità ed equipaggiamento. La adventure inglese alza così il livello della competizione nel segmento delle ADV di media cilindrata, Triumph Tiger 900 è disponibile nelle varianti: • Tiger 900 GT • Tiger GT Pro • Tiger Rally Pro.

Cuore della Tiger 900 è un tre cilindri in linea che ha ricevuto importanti aggiornamenti, rispetto al modello precedente cresce in potenza, del 13%, raggiungendo un picco massimo di 108 cavalli per una coppia di 90 Nm. Grazie agli intervalli di accensione irregolari e all’architettura T-Plane, la Tiger 900 mantiene un sound unico, migliorata anche la risposta del motore ai bassi e medi regimi così come l’efficienza (risparmio di carburante fino al 9%). Tante le novità inerenti la sicurezza attiva, migliorata la frenata per un controllo della moto ancora più elevato in condizioni di asfalto bagnato, nuovo è il sistema di allerta in caso di frenata di emergenza, sistema che attiva gli indicatori di direzione in caso di rallentamento improvviso e deciso, modalità che si disattiva quando si riparte. Arriva sul model year 2024 un nuovo schermo TFT da 7”, nuova anche la grafica e l’organizzazione del menu, presente il caricatore supplementare USB-C, oltre alla connettività Bluetooth My Triumph presente su tutti i modelli. Novità anche per l’ergonomia, la sella pilota è regolabile di 20 mm su tutte le versioni, optional la sella ribassata che ne riduce l’altezza di ulteriori 20 mm, ciò consente alla GT di avere un’altezza potenziale di 800 mm, il telaio ha una larghezza ridotta nella zona centrale. Come da tradizione per il marchio motociclistico inglese, folta è la lista accessori, nel listino è presente un

nuovo silenziatore Akrapovic e quattro pacchetti accessori:



• Performance



• Protection



• Trekker



• Expedition.

