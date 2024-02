Nuova Ford Mustang: la sportiva americana si rifà il look

(Adnkronos) – La nuova Ford Mustang sbarca in Europa con un look completamente rivisito e prestazioni nettamente superiori rispetto alla precedente generazione. Proposta in configurazione coupé e convertibile, la nuova Ford Mustang rappresenta un’evoluzione della serie precedente. Le modifiche più evidenti sono nel frontale dove è presente un inedito splitter e gruppi ottici con tecnologia LED. Novità anche nella zona posteriore, i classici fanali a 3 barre lasciano il posto a 3 strisce luminose a LED, più pronunciate le minigonne laterali. La versione convertibile è dotata di capote in tela con trattamento isolante e in grado di sollevarsi o abbassarsi in meno di 8 secondi. Cambiano radicalmente gli interni sulla nuova Mustang, il display del sistema d’infotainment che accoglie il SYNC4 è ora da 13,2 pollici e orientato verso il guidatore. Rispetto alla precedente unità ha una potenza di calcolo raddoppiata, integra Apple CarPlay e Android Auto via wireless, supporta la connettività 5G e lo streaming musicale attraverso l’impianto audio B&O.

La navigazione è connessa a un cloud, soluzione che consente di scaricare in tempo reale gli aggiornamenti sul traffico. La strumentazione posta dinanzi al pilota è completamente digitale e si avvale di un display ad alta risoluzione da 12,4 pollici. Il nuovo motore da 5 litri è dotato di un nuovo sistema di aspirazione con doppia presa d’aria che consente di massimizzare l’afflusso di aria, l’impianto di scarico attivo consente di attenuare il sound del propulsore in città e di offrire la massima libertà “acustica” in pista e su strade aperte. Cinque le modalità di guida selezionabili dal pilota: • Normal • Sport • Slippery • Drag • Track Prevista anche la possibilità di personalizzare completamente il setup del motore, con regolazione della risposta dell’acceleratore, sterzo e sound. L’impianto frenante è firmato Brembo, i cerchi sono da 19 pollici, presente un differenziale a slittamento limitato e sospensioni adattive MagneRide (optional) in grado di modificare la loro risposta mille volte al secondo in funzione delle condizioni della strada. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

