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Nuoto, primato mondiale nei 200 rana del giapponese Shin Ohashi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Shin Ohashi stabilisce il nuovo primato mondiale dei 200 rana. Il 17enne giapponese firma l’impresa in occasione dei Giochi Asiatici in corso di svolgimento a Tokyo. Ohashi ferma i cronometri sul tempo di 2’04″83, migliorando di 65 centesimi il precedente primato di 2’05″48, stabilito dal cinese Qin Haiyang ai Mondiali di Fukuoka nel 2023. Staccatissimi gli avversari: Denis Petrashov, argento per il Kirghizistan, chiude in 2’08″67, mentre il sudcoreano Cho Sung-jae vince il bronzo in 2’08″76. 

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