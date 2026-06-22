Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Norvegia-Senegal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Norvegia. Nella notte tra oggi, lunedì 22 giugno, e domani, martedì 23, la Nazionale scandinava sfida il Senegal – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata dei Mondiali 2026. La Norvegia è reduce dalla vittoria contro l’Iraq, battuto 4-1 all’esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico, mentre il Senegal è stato battuto dalla Francia 3-1. 

 

La sfida tra Norvegia e Senegal è in programma martedì 23 giugno alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken 

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, Pape Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson. Ct. Thiaw 

 

Norvegia-Senegal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Meteo Capodanno, dopo l’alta pressione arrivano pioggia e neve: le previsioni

26 Dicembre 2023

Caos passaporti, Piantedosi: “Critiche comprensibili ma da Viminale grande sforzo”

1 Marzo 2024

Il leone a Ladispoli: la fuga prima della cattura

12 Novembre 2023

Benemerenze CONI, la provincia di Roma mostra i suoi gioielli

19 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno