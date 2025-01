Non solo Netflix per Ilary Blasi, c’è l’annuncio a sorpresa: “Passo dopo passo”

Ilary Blasi arriva in streaming su Netflix con la sua nuova serie, ma la conduttrice non si ferma qui: c’è l’annuncio a sorpresa di un nuovo progetto sorprendente.

Il 2025 di Ilary Blasi si apre col ritorno della conduttrice su Netflix: dopo Unica, il racconto della fine del suo matrimonio, con Ilary la conduttrice porterà tutti gli spettatori nella sua nuova vita tra viaggi, retroscena e anche il suo nuovo amore. Sì, perché con Ilary finirà sotto i riflettori anche Bastian, imprenditore tedesco che, come noto, è il nuovo compagno della Blasi ormai da diverso tempo.

Tanto entusiasmo per la conduttrice romana, che mentre rimane lontana da Mediaset continua a rafforzare la sua collaborazione con la piattaforma streaming: in caso di successo di Ilary, infatti, non si esclude qualche altro progetto insieme, magari sulla scia di quanto fatto da Prime Video con Alessia Marcuzzi.

Staremo a vedere cosa succederà, ma intanto Ilary si dimostra ancora una volta piena di sorprese: non soltanto tv, infatti, perché la conduttrice ha annunciato un nuovo progetto che ha lasciato i fan a bocca aperta. Ecco di cosa si tratta, la Blasi si prepara ad affrontare una nuova sfida.

Ilary Blasi, le prime parole sul nuovo progetto: passo dopo passo

A sorpresa, proprio mentre tutti si preparavano a vedere le sue avventure in Ilary, la conduttrice romana ha svelato a tutti quanti di aver superato il test per Criminologia, e che si prepara quindi di fatto ad intraprendere gli studi universitari. Dal momento dell’annuncio, tra i fan si è subito diffusa tanta curiosità: si attendono con ansia altri aggiornamenti.

“Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo” ha spiegato la Blasi all’Adkronos, sicuramente con grande entusiasmo nell’iniziare questa nuova avventura. A condividere la notizia del nuovo percorso di Ilary anche la pagina di Chi l’ha visto?, programma che la conduttrice segue con grande affetto.

Inoltre, la Blasi è stata aiutata da Federica Sciarelli, guida di Chi l’ha visto? e sua grande amica. “Lei è la numero uno. La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io mi faccio prendere un po’ dal matto, quindi potrei dire in dirette cose che non vanno bene” ha spiegato Ilary sempre all’Adkronos, che poi ha concluso scherzando “Con questa cosa dell’università mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi “Quando ti laurei”, oddio le aspettative”.