Non poteva pagare l’hotel, oggi può vincere il Roland Garros: chi è Chwalinska, finalista a sorpresa

(Adnkronos) – La favola del Roland Garros 2026 è quella di Maja Chwalinska. Oggi, sabato 6 giugno, la tennista polacca si giocherà la finale del Roland Garros 2026 contro Mirra Andreeva. Qualcosa di impensabile solo tre settimane fa, quando occupava la posizione numero 114 del ranking Wta e aveva come unico problema quello di racimolare soldi per pagare il suo soggiorno a Parigi. Una ‘preoccupazione’ costante, da una partita all’altra. Come il kit da scegliere per i vari match, sempre diverso a causa dell’assenza di sponsor.

Nata a Miechów, Polonia, l’11 ottobre del 2001, Chwalinska ha vinto in carriera 2 Wta 125 (a Buenos Aires e a Montreaux), oltre a 7 titoli in singolare e 11 nel doppio, nel circuito Itf. Nel 2021, quando aveva 19 anni, aveva deciso di allontanarsi per diversi mesi dal tennis a causa della depressione, come raccontato in più occasioni.

Nel 2022, la decisione di tornare in campo per la sfida Wimbledon, con qualificazioni superate e debutto in uno Slam (con successo conteo Katerina Siniakova, prima di essere eliminata nel match del secondo turno).

La cosa curiosa è che dall’inizio dell’anno aveva vinto 3 partite nel circuito Wta: solo a Parigi i successi sono diventati 9, tre nelle qualificazioni e cinque nel tabellone principale dello Slam francese, eliminando tra le altre tenniste come Zheng Qinwen, Elise Mertens, Maria Sakkari, Anna Kalinskaya e Diana Shnaider.

Dopo il successo agli ottavi contro la francese Parry, la polacca aveva toccato un tema non banale (e spesso sottovalutato) nel circuito: “La mia permanenza a Parigi? Spero di avere abbastanza soldi. So che guadagnerò molto qui, ma non vengono trasferiti subito. Pregate per me”. Oggi, anche in caso di sconfitta, Chwalinksa (che ha iniziato anche ad attirare i primi sponsor) incasserà circa un milione e mezzo di euro. Ci saranno da considerare le tasse, ma in ogni caso è una cifra che rappresenta quasi il doppio di quanto guadagnato con i premi in tutta la carriera (poco più di 860mila dollari).

“Il mio obiettivo principale – ha raccontato in conferenza – era entrare tra le prime 100 del ranking quest’anno. Qui ero partita per superare le qualificazioni, sapevo che stavo facendo un buon lavoro. Dovevo solo avere pazienza perché tutto iniziasse a funzionare. Non mi aspettavo qualcosa del genere”. Da lunedì 8 Giugno 2026 sarà di sicuro al 21esimo posto della classifica Wta. In caso di vittoria del Roland Garros, potrebbe diventare addirittura la numero 14 al mondo. (di Michele Antonelli)

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