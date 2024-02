Nintendo Switch 2 potrebbe saltare Natale e uscire nel 2025

(Adnkronos) – La prossima generazione di console Nintendo, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe debuttare nei primi mesi del 2025. All'inzio si era parlato di un lancio previsto per l'autunno del 2024, in tempo per la stagione delle vacanze, tradizionalmente favorevole per il rilascio di nuovi prodotti tecnologici. Tuttavia, diversi insider indicano che Nintendo avrebbe comunicato ai produttori di videogiochi di spostare la data di uscita al primo trimestre del 2025. Almeno due fonti interpellate hanno confermato di essere al lavoro su giochi destinati al successore di Switch, con piani di lancio previsti per l'inizio del prossimo anno. Questo slittamento della data di uscita potrebbe rappresentare un'opportunità per gli sviluppatori, fornendo loro più tempo per completare i titoli di lancio. Tra questi, potrebbe figurare anche Metroid Prime 4, annunciato nel 2017 e il cui sviluppo è stato ulteriormente rimandato nel 2019. Da allora, non sono state rilasciate ulteriori informazioni, alimentando le speculazioni che Nintendo possa riservarlo per il debutto della sua nuova console. La console arriva dopo il grande successo del suo predecessore, diventato l'hardware più venduto nella storia di Nintendo e superando in termini di vendite i concorrenti Sony e Microsoft. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

