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Nigeria, Trump: “Eliminato numero 2 dell’Isis a livello globale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, numero due del gruppo terroristico. “Su mio ordine, le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social. 

Il presidente ha identificato l’obiettivo come “Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell’Isis a livello globale”, aggiungendo che “non terrorizzerà più i popoli africani, né contribuirà a pianificare operazioni contro gli americani”. 

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