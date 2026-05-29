Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nicosia (Accademia Belle Arti di Catania): “In-genium momento di ricerca e sperimentazione’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “In-genium è un progetto che ha avuto una lunga gestazione. Nasce da alcune discussioni tra fotografi che abbiamo selezionato e
Carlo Nicosia (Institutional Relations, Communication & Sustainability VP della Maire), in una interlocuzione continua per portare a casa qualcosa di nuovo e innovativo. Abbiamo deciso di mettere insieme le tre Accademie di Belle Arti più importanti e innovative con un gruppo di lavoro, così da sviluppare un pensiero utilizzando lettura, scrittura e storia e poi, nello stesso cenacolo, abbiamo fatto in modo che tra 15 persone potesse nascere il miracolo. Abbiamo creato 3 squadre e a ognuno di noi è stato affidato un compito. Da tutto questo è nato un momento di ricerca e sperimentazione che vede non solo la mostra ma anche un bellissimo libro di fotografie, in cui si vedono grandi sperimentazioni, oggetto di discussioni e riflessioni”. Lo ha detto Carmelo Nicosia, direttore della Scuola di fotografia dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, alla presentazione, al Rettorato, del progetto e della mostra fotografica ‘In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia’, promosso da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’Università etneo.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Università Lum, incontro su giovani e impresa al Sud

30 Aprile 2026

L’Udinese torna a vincere, tris alla Fiorentina

2 Marzo 2026

Baroni (McDonald’s Italia): “Nostro impatto sul sistema Italia vale 1,9 miliardi”

22 Novembre 2023

Papa: “Dimissioni non sono né pensiero né desiderio”

14 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno