Newcastle-Milan 1-2, vittoria non basta per Champions: rossoneri in Europa League

Il Milan vince 2-1 sul campo del Newcastle nel match della sesta e ultima giornata del Gruppo F di Champions League. La vittoria in rimonta, con i gol di Pulisic e Chukwueze, non basta ai rossoneri per la qualificazione agli ottavi di finale, il Diavolo retrocede in Europa League. Passano Borussia Dortmund e Psg, che pareggiano 1-1 e chiudono al primo e al secondo posto nel gruppo con 10 e 8 punti. I rossoneri hanno gli stessi punti dei francesi, ma sono terzi per la differenza reti e nel 2024 ripartiranno dall'Europa League. Il Newcastle, con 5 punti, termina qui la stagione europea. Il Milan rischia subito al 3' per l'intervento di Tomori: il difensore colpisce male e costringe Maignan alla parata. Il Newcastle prende in mano le redini del match, i rossoneri faticano ad uscire dal guscio e ad innescare Leao per uscire dalla pressione. Al 20', occasione colossale per i padroni di casa. Joelinton si inserisce e con un tocco di destro supera Maignan, il pallone è destinato a finire in rete ma Tomori con una miracolosa scivolata salva sulla linea e impedisce a Almiron di timbrare da 2 passi. I padroni di casa continuano a spingere e sfondano al 32'. Azione manovrata, palla a Joelinton che dal limite dell'area controlla e spara di collo destro: 1-0. Il Milan fatica a reagire: la formazione di Pioli si fa viva nell'area avversaria solo con una mischia dopo un calcio piazzato. Leao sgasa in un paio di circostanze ma non trova collaborazione. Gli errori abbondano da entrambe le parti, la qualità della sfida non è propriamente memorabile. Il Newcastle rimane mantiene un atteggiamento aggressivo anche in avvio di ripresa, Wilson chiama subito Maignan alla parata. Il Milan fatica a pungere con azioni manovrate. Al 59', però, i rossoneri sono bravi a sfruttare la chance offerta da un corner. Musah ricuce l'azione innescando Leao, che arriva sul fondo e crossa. Giroud è lucidissimo, ripulisce il pallone offrendolo a Pulisic, che da 2 passi non sbaglia: 1-1.

Il Milan guadagna fiducia e prova a spingere. Il Newcastle incassa il colpo e riparte. Gli spazi aumentano, le squadre si allungano. Al 67' Isak prende la mira e cerca il secondo palo, mira sbagliata. Al 69' Guimaraes spara dal limite Maignan è prodigioso e salva con l'aiuto della traversa. Al 78' chance colossale per il Milan. Jovic lancia Leao in campo aperto, il portoghese si presenta davanti alla porta avversaria: destro secco, palo pieno. Pioli getta nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione e la mossa dà i frutti sperati all'84'. Nuova ripartenza costruita da Jovic e Okafor, Chukwueze è bravissimo a finalizzare: sinistro perfetto, 1-2. Il Milan resiste all'assedio finale del Newcastle e sfiora il tris con Tomori, che centra il secondo palo rossonero della serata. Da Dortmund non arrivano buone notizie. Il Psg pareggia 1-1 in casa del Borussia e si prende il secondo posto. Per i rossoneri, nel 2024 si ricomincia dall'Europa League. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

