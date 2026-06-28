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New York apre le piscine, il sindaco Mamdani si tuffa in giacca e cravatta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il sindaco di New York si tuffa in piscina. Vestito con giacca e cravatta. Zohran Mamdani, il primo cittadino della Grande Mela, ha scelto un modo particolare per inaugurare la stagione delle piscine all’aperto in città. L’exploit di Mamdani non è ovviamente passato inosservato. In completo grigio, il sindaco si è posizionato ‘ai blocchi di partenza’: tuffo apprezzabile e via con qualche bracciata a stile libero, impresa non trascurabile considerata la zavorra dell’abito. 

 

“Mi avevano detto di vestirmi così…”, la spiegazione ironica del sindaco, invitato a presentarsi in piscina con un ‘suit’: la parola, in inglese, indica sia il costume da piscina che il completo. E Mamdani ha scelto la seconda opzione… 

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