Nettuno, Sandalo di Ponente: incontro delle istituzioni con il comitato di quartiere

Si è tenuto ieri pomeriggio il primo degli incontri che il Comune ha programmato nei quartieri della città di Nettuno. Il Commissario Strati e il dirigente del Commissariato di Anzio-Nettuno Angela Spada, hanno incontrato i rappresentanti del Comitato di quartiere di Sandalo di ponente. Accompagnato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, dal dirigente del Settore Ambiente, dal Comandante della Polizia Locale e da altri funzionari, il Commissario ha ascoltato le richieste dei cittadini del quartiere. Argomento dell’incontro: la sicurezza. Il Comune si è impegnato a continuare nell’attività di riqualificazione della zona. Dopo le strisce pedonali e gli interventi che si dovranno realizzare di mitigazione del rischio idrogeologico, saranno installati passaggi pedonali rialzati nei pressi della chiesa, cartelli stradali per il rallentamento delle auto, sarà poi ampliata l’illuminazione in Via Lago maggiore e bonificata l’area esterna all’edificio sequestrato. Saranno avviate iniziative per la rimozione dei rifiuti anche all’interno dell’area sottoposta a sequestro e per la rimozione delle carcasse d’auto. Si è anche parlato dell’ex campo di calcio. L’idea è di assegnarlo a qualche società sportiva che possa creare una scuola calcio per i ragazzi del quartiere. Il dirigente del Commissariato e il Comandante della Polizia Locale hanno assicurato che la zona è controllata delle Forze dell’ordine e che la situazione, sebbene ancora problematica, risulta migliorata, come hanno anche confermato i rappresentanti del Comitato di quartiere. Prossimamente il Commissario sarà a Cretarossa.

