Nettuno, esplosione in un’abitazione: 58enne italiano soccorso e trasportato dal personale del 118

Alle ore 6 di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Anzio sono intervenuti in via Lago Trasimeno a Nettuno a seguito di un’esplosione in un’abitazione dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. All’interno dello stabile di due piani, l’unico presente, un 58enne italiano, fratello del proprietario, è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 all’ospedale di Anzio con numerose ustioni sul corpo. Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco è emerso che l’esplosione sarebbe stata causata da una perdita di gas, per cause ancora in corso accertamento. L’immobile è stato sequestrato.

