Nettuno Calcio: la lettera della squadra ai tifosi

L’ASD Nettuno Calcio 1926 comunica a tifosi e organi di stampa che martedì da parte del gruppo squadra non è stato fatto uno sciopero, bensì c’è stata una presa di posizione volta a rendere nota alla piazza la situazione critica che il gruppo squadra sta vivendo. Di seguito la lettera della squadra:”Il giorno 02/05/2023 la squadra ha deciso di prendere una posizione per mettere in evidenza alla piazza e agli addetti ai lavori le criticità che il gruppo ha vissuto e sta vivendo. Non c’è stato, come appreso da alcuni organi di informazione, nessuno sciopero. Sempre da parte della squadra ci sarà la volontà di finire il campionato scendendo in campo contro la Boreale Don Orione. Il gruppo onorerà fino alla fine gli impegni presi ad inizio stagione, confidando che chi di dovere faccia lo stesso nel periodo più prossimo. Domenica si giocherà la partita della vita dove chi scenderà in campo darà tutto per rispetto dei tifosi, della maglia e per raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Da parte del collettivo c’è unità di intenti con giocatori, staff e dirigenti uniti per provare a concludere la stagione nel migliore dei modi”.

