Nettuno, avviso per la selezione per un dirigente dell’area tecnica

E’ stato pubblicato l’avviso di selezione di un dirigente dell’area tecnica e assetto del territorio per il Comune di Nettuno.La figura ricercata deve essere in possesso del Diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea MagistraleLM ai sensi del D.M.22 ottobre 2004 n. 270) in Ingegneria, Architettura o titoli di studio equipollentiIl candidato dovrà possedere ance una delle seguenti esperienze lavorative e anzianità di servizio:– esperienza maturata per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali o equiparabili in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o privateoppure– particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio nelle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali richiesto il Diploma di Laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai sensi del D.M.22 ottobre 2004 n. 270) in Ingegneria, Architettura o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10/10/2022 alle ore 12.00 a mezzo pec all’inidirzzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno negli orari di apertura al pubblicoL’avviso completo, tutti i dettagli e il modello di domanda al seguente link. https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1966.html