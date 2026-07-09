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Netanyahu: “Ai Mondiali tifo Argentina”. La ‘strana’ spiegazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Una frase che ha fatto subito il giro del mondo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è ‘sceso in campo’ per i Mondiali 2026, schierandosi apertamente con l’Argentina di Leo Messi in quanto a tifo. Il primo ministro di Israele ha espresso la sua simpatia durante un’intervista rilasciata a The MoJo Podcast: “A questo Mondiale sto tifando per l’Argentina” ha detto Netanyahu senza pensarci due volte, rispondendo a precisa domanda. Il conduttore, a quel punto, è entrato nel merito, chiedendo il suo tifo fosse in qualche modo legato a Messi: “No, (tifo Argentina per Milei. È una superstar, ha fatto un lavoro grandioso, ha salvato il suo paese adottando un’economia di libero mercato” ha spiegato il premier israeliano.  

Netanyahu ha poi chiuso il discorso con un riferimento al rapporto personale con il presidente argentino: “È un grande amico”.  

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