Nessuno ‘cattura’ dati come Meta, Zuckerberg batte Amazon, Microsoft e Apple: lo studio

(Adnkronos) – Nei giorni in cui si apre in America il processo federale che potrebbe cambiare Meta per sempre, accusandola di aver reso i minori dipendenti, una ricerca rivela che il Gruppo guidato da Mark Zuckerberg raccoglie tre volte più dati degli utenti rispetto ad aziende come Microsoft e Apple. Lo studio è di Surfshark, società europea di cybersecurity, secondo cui le app di Meta come Facebook, Instagram e Whatsapp raccolgono in media 25 dei 35 tipi di dati che, per i ricercatori, è possibile prendere dagli utenti. Nessun altro colosso tech ha raggiunto gli stessi risultati.

La ricerca si basa sull’analisi di 171 app diverse, firmate dai giganti del tech come Meta, che proprio in questi giorni affronta il processo federale statunitense in cui una coalizione di Stati chiede che Meta venga sanzionata con circa 200 miliardi di dollari per aver progettato prodotti che creano dipendenza nei bambini. Durante le dichiarazioni di apertura, il procuratore californiano Megan O’Neill ha descritto il modello di business di Meta come volto a “catturare gli utenti, trattenerli il più a lungo possibile, raccogliere i loro dati e poi nascondere la verità al pubblico”.

L’analisi di Surfshark non parla del nodo minori, ma conferma che nessuno raccoglie dati come Meta, dalla cronologia di navigazione alla posizione e ai dati sugli acquisti. Dopo il colosso di Zuckerberg ci sono Google (raccoglie mediamente 17 tipologie di dati) Amazon (12) e poi Microsoft (8) e Apple (7). Tra l’altro Meta riesce nell’impresa con molte meno app rispetto ai competitor: sono 12, mentre Google ne ha 44 (29 di queste vengono considerate particolarmente invasive dalla ricerca).

Sette delle applicazioni targate Meta sono quelle più assetate di dati, guidando la classifica: Meta AI davanti a tutte (33 tipi di dati) e poi Facebook, Messenger, Meta Horizon, Meta Ads Manager, Meta Business Suite e Forum a pari merito con 32. “In particolare, tutti questi dati sono direttamente collegati alla tua identità. Combinando questa enorme quantità di dati su più app, Meta può analizzare le tue ricerche, acquisti e posizione per costruire profili utente altamente dettagliati e indirizzarti con annunci iper-specifici”, spiega la ricerca.

“In tutte le sue app, Meta raccoglie universalmente ID dei dispositivi, interazioni con i prodotti e dati sulle prestazioni e i crash. Inoltre, nove Meta app raccolgono dati di posizione precisi, anche se una posizione approssimativa sarebbe spesso sufficiente per le funzionalità di base. Inoltre, sette Meta app raccolgono la cronologia di navigazione, cioè raccolgono informazioni su contenuti che un utente ha visualizzato al di fuori dell’app, come siti web”.

Dopo le applicazioni Meta c’è Amazon Alexa che raccoglie 28 diverse tipologie di dati. Inoltre “sebbene le app di Google abbiano raccolto in media meno tipi di dati rispetto a quelle di Meta, la sua presenza in classifica evidenzia la portata della raccolta dei dati in tutto il suo vasto ecosistema di app”.

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