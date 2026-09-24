“Nessun allarme per Italia”, l’alert della Cia sull’attacco russo non esiste

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Nessun allarme, non ci sono elementi per ipotizzare un’azione della Russia con droni contro paesi europei, Italia compresa. “Non ci risulta, non solo a noi: non risulta a nessuno”, dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a una domanda sul presunto ‘alert’ della Cia di cui ha dato notizia il quotidiano spagnolo ‘el Mundo’, secondo cui Mosca potrebbe usare navi come basi di partenza dei droni. L’allarme specifico “non esiste, non ci risulta e non risulta neanche ad altri governi chiamati in causa; ciò non significa che non esista una minaccia, ma che questa cosa che scrive il giornale spagnolo a noi non risulta”.

“La Russia non ha alcun bisogno di navi a 200, 300, 500 km dall’Italia per colpirci”, spiega Crosetto, intervenuto alla presentazione del libro ‘Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea (Rizzoli)’ di Paolo Gentiloni alla Fondazione Marco Besso di Roma. “La minaccia russa contro qualunque Paese europeo non ha bisogno di navi nel Mediterraneo”, osserva Crosetto aggiungendo che “basta la Russia e le armi che ha e usa quasi tutti i giorni in Ucraina”. “Non abbiamo bisogno di inventare minacce per spaventarci – sottolinea – Ciò detto, la Russia può essere una minaccia? Ci sono varie sensibilità e risposte a questa domanda: più ti avvicini alla Russia e più la risposta è sì. Sono anni che in parlamento dico che dobbiamo prepararci a minacce, non dico questa, ma a un nuovo tipo di guerra”.

“Ci stiamo preparando da anni sulla base di quello che è successo in Ucraina, non sulla base di un articolo dove si dicono cose non vere”, sottolinea Crosetto secondo il quale si parte “dalla constatazione di quello che accade nel mondo, quindi le forze armate si sono mosse anche da quel punto di vista, negli ultimi anni, dopo aver visto quello che è successo a Kiev”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Non c’è alcuna conferma delle indiscrezioni. Ci sono attacchi cibernetici, ma gli italiani non abbiano paura di attacchi militari russi”, dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Dritto e rovescio’, su Rete4, alla fine della giornata. “Non abbiamo alcuna informazione o segnalazione in questo senso” e “non c’è alcun fondamento in questa notizia”, dice il vicepremier a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Ho parlato con il ministro Crosetto, entrambi diciamo che non c’è alcun fondamento a questa notizia”, aggiunge Tajani affermando che “altro conto è dire che la parte russa sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso i tentativi di condizionare le elezioni dei Paesi europei”. Ma, spiega, “non credo che la Russia voglia attaccare l’Europa e la Nato, sarebbe un errore grave da parte loro, e sarebbero destinati alla sconfitta”.

L’allarme lanciato da El Mundo viene smontato anche in Francia. “Possiamo smentire questa notizia, la Cia non ha inviato questa informazione”, dice il presidente francese Emmanuel Macron, precisando tuttavia che “c’è una situazione che aumenta in tensione”. Secondo il presidente francese, “per l’Ucraina come per noi europei, gli atti ostili si sono moltiplicati”. Macron ribadisce di aver riunito la scorsa settimana le forze politiche francesi “per metterle in guardia” sulla situazione.

“La Russia moltiplica gli atti ostili e criminali” in Europa. Oggi in Francia non ci sono stati attacchi del tipo di quelli avvenuti a Lipsia”, precisa il Capo dell’Eliseo, aggiungendo che “dobbiamo essere lucidi sull’evoluzione della minaccia” e “prepararci. I siti civili e militari sono oggetto di una protezione supplementare”.

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