Nella farmacia dei servizi da screening a test diagnostici fino al supporto ai pazienti cronici, arriva il Manuale certificato dagli Ordini

(Adnkronos) – Dalle vaccinazioni alla telemedicina, dagli screening ai test diagnostici, fino al supporto ai pazienti cronici: i farmacisti sono sempre più coinvolti nell’erogazione di servizi sanitari di prossimità, contribuendo a portare prevenzione e assistenza vicino alle persone. Per accompagnare questa evoluzione e garantire ai cittadini standard elevati e omogenei di qualità e sicurezza delle prestazioni, la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha presentato oggi a Roma il ‘Manuale operativo per l’erogazione dei servizi sanitari in farmacia’, una guida pratica pensata per supportare i farmacisti nell’organizzazione e nella gestione dei servizi, rendendoli sempre più accessibili, riconoscibili e integrati nei percorsi di cura dei pazienti. “Realizzato con il contributo professionale di PwC Italia, il Manuale affronta in modo concreto tutti i principali aspetti connessi all’erogazione dei servizi: dai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici alla formazione professionale, dalla tutela della privacy agli aspetti relazionali. Particolare attenzione – si legge in una nota – è dedicata ai temi della qualità e della sicurezza, attraverso l’adozione di protocolli condivisi, l’utilizzo di strumentazioni certificate, la corretta gestione dei dati sanitari e la collaborazione con gli altri professionisti sanitari. Ampio spazio è inoltre dedicato all’innovazione digitale e alle opportunità offerte dalla telemedicina, che consentono di rafforzare l’accesso alla prevenzione e l’integrazione tra farmacisti, medici di medicina generale e specialisti”.

“Con questo Manuale la Federazione mette a disposizione di tutti i farmacisti uno strumento concreto per affrontare le nuove responsabilità professionali e organizzative richieste dalla sanità di prossimità, con un forte orientamento alla qualità dei servizi”, ha dichiarato il presidente Fofi, Andrea Mandelli. “L’evoluzione della professione – ha sottolineato – richiede oggi competenze sempre più ampie: sanitarie, digitali, relazionali e comunicative. La tutela della salute passa infatti anche dalla capacità di integrare l’innovazione tecnologica e di accompagnare le persone verso scelte consapevoli: dall’adesione alle vaccinazioni ai controlli periodici, fino all’aderenza ai percorsi di cura. Il Manuale raccoglie indicazioni operative, standard organizzativi e buone pratiche utili a integrare i servizi nell’attività quotidiana del farmacista e garantire prestazioni efficaci, di qualità e omogenee su tutto il territorio nazionale”.

“La farmacia italiana è oggi uno dei presidi di assistenza territoriale più riconosciuti, un punto di riferimento quotidiano per cittadini e comunità. Come PwC siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo Manuale operativo, pensato per offrire ai farmacisti – e più in generale a tutti gli attori coinvolti nell’evoluzione della farmacia dei servizi – uno strumento concreto, con indicazioni per sviluppare nuove competenze, metodologie per organizzare il lavoro quotidiano e spunti per valorizzare le tecnologie a supporto di servizi sempre più accessibili, efficaci e sostenibili”, ha commentato Davide Orlandi, senior manager di PwC Italia.

L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche stanno trasformando la domanda di salute degli italiani e accrescendo la richiesta di servizi sanitari vicini ai luoghi di vita delle persone, ricorda la Fofi. In questo contesto, il farmacista è spesso il primo professionista della salute a cui i cittadini si rivolgono per un consiglio o un bisogno di cura. Con oltre 700 milioni di accessi ogni anno, la rete capillare delle farmacie territoriali rappresenta uno dei principali punti di contatto tra cittadini e Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, presa in carico, e promozione della salute. “I servizi in farmacia sono ormai una realtà diffusa e consolidata, tanto che stiamo andando verso il superamento del concetto di farmacia dei servizi. Oggi possiamo infatti parlare di una farmacia di comunità che offre, oltre alla dispensazione del farmaco, l’erogazione di servizi sociosanitari sul territorio”, ha affermato il presidente di Federfarma, Marco Cossolo. “In questo percorso – ha aggiunto – il Manuale realizzato dalla Fofi rappresenta un utile contributo che garantisce al cittadino l’erogazione di prestazioni con standard qualitativi omogenei ed elevati. Collaboreremo a rendere disponibile il Manuale, per costruire insieme una sanità più equa e più vicina alle persone”.

“Siamo di fronte ad un passo avanti concreto per la farmacia dei servizi, sempre più centrale nel futuro della farmacia territoriale – ha dichiarato il presidente di Assofarm, Luca Pieri – Per questo desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a Fofi per avere ideato e realizzato il Manuale operativo per l’erogazione dei servizi in farmacia: uno strumento autorevole e di grande utilità pratica, destinato a diventare un riferimento fondamentale per farmacisti e farmacie. Un contributo importante che auspichiamo possa favorire una reale uniformità nazionale nell’erogazione dei servizi”. Oltre a rappresentare uno strumento operativo per i farmacisti, il Manuale valorizza esperienze internazionali e buone pratiche organizzative, con l’obiettivo di favorire il confronto tra tutti gli attori del sistema salute e contribuire all’evoluzione di un’assistenza sempre più integrata, efficace e vicina ai bisogni delle persone.

“Il Manuale conferma l’impegno della Federazione nel supportare i farmacisti con strumenti e opportunità di crescita professionale e nel promuovere una cultura sanitaria orientata alla qualità, alla prossimità e alla prevenzione – ha concluso Mandelli – Vogliamo continuare a rafforzare il rapporto di fiducia che ci lega ai cittadini, coniugando competenze professionali, innovazione e relazione umana per accompagnare le persone nei percorsi di salute lungo tutto l’arco della vita”.

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