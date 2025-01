Né Sommer né Martinez: per la porta dell’Inter spunta un nuovo fenomeno

Sta spuntando una nuova stella per la porta nerazzurra? L’eredità di Sommer tra i pali potrebbe avere trovato un autorevolissimo candidato in grado di impensierire Martinez.

Dopo un avvio con qualche gol al passivo di troppo (vedi il rocambolesco 4-4 di San Siro con la Juve di Motta) la difesa dell’Inter sembra tornata a essere quella imperforabile dell’anno passato. Buona parte del merito va a Yann Sommer: la sicurezza e la costanza di rendimento del portiere svizzero sono una garanzia per Inzaghi.

Su tutto parla il clean sheet di Cagliari, dove Sommer ha letteralmente chiuso la porta in faccia agli attaccanti sardi tutte le volte che è stato chiamato in causa. L’unico problema è che l’estremo difensore elvetico ha appena spento le 36 candeline. Non pochi anche per un portiere.

Il successore designato di Sommer dovrebbe essere l’ex Genoa Josep Martinez. Ma nel calcio le sorprese sono all’ordine del giorno e nelle ultime settimane è spuntato un nuovo fenomeno tra i pali che si è imposto all’attenzione di tutti. E potrebbe rivelarsi la vera sorpresa per la porta dei nerazzurri.

Inter, un nuovo fenomeno per la porta nerazzurra?

Qualche giorno fa Silvano Martina, l’ex portiere diventato procuratore, ha tessuto gli elogi di Filip Stankovic («Sta facendo una stagione incredibile», ha detto Martina sul canale Youtube del giornalista Gian Luca Rossi) lasciando intendere che i 15 milioni spesi per Martinez sono troppi per chi può contare su un numero uno talentuoso come il giovane serbo.

Il portiere dell’Under 21 serba – figlio di una leggenda nerazzurra come Dejan Stankovic – è di proprietà dell’Inter e sta facendo faville al Venezia, dove è stato girato in prestito. Per informazioni chiedere a un ex come Romelu Lukaku, che si è visto parare un rigore proprio da Stankovic nella sfida faticosamente vinta dal suo Napoli, a lungo fermato dalle prodezze del figlio di Dejan.

Sempre più protagonista in riva alla laguna – dove maturò in prestito un altro fuoriclasse rimasto ben impresso nella memoria nerazzurra come Alvaro Recoba – il classe 2002 si sta imponendo a suon di interventi prodigiosi. Su di lui il Venezia può esercitare il diritto di riscatto a 2 milioni di euro, con l’Inter che si è riservata il 50% sulla futura rivendita.

Tuttavia se il suo rendimento continuasse a essere quello mostrato finora nulla esclude che la dirigenza di viale della Liberazione non possa fare altre valutazioni. Non è un mistero del resto che l’Inter stia considerando con attenzione anche altri portieri come possibili eredi di Sommer. Per esempio Mads Hermansen, 24enne portiere danese del Leicester City.

E se l’erede i nerazzurri ce lo avessero già in casa, meglio ancora se figlio d’arte? Tutto dipenderà dal prosieguo della stagione. Ma nel calcio, si sa, la parola impossibile è sempre meglio pronunciarla con estrema cautela.