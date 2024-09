Roma-Venezia 2-1, la decide Pisilli

Nella sesta giornata di campionato, la Roma batte il Venezia all’Olimpico con il punteggio di 2-1. A passare in vantaggio, però, sono i lagunari al 43′ grazie a un gol di Joel Pohjanpalo, che sorprende la difesa giallorossa. Tuttavia, nel secondo tempo la squadra di Ivan Juric trova la forza di reagire.

Al 75′, è stato Bryan Cristante a pareggiare i conti con un tiro deviato da Busio, che ha messo fuori causa il portiere del Venezia. La rimonta si è completata pochi minuti dopo, all’82′, quando il giovane gioiellino Pisilli segna di testa, facendo esplodere l’Olimpico e regalando la vittoria alla Roma.

Con questa vittoria, la Roma continua la sua corsa in campionato, mentre il Venezia esce sconfitto nonostante una buona prestazione​

Primo tempo

ll Venezia parte subito forte nella sfida contro la Roma, e già al 2′ Svoboda si rende pericoloso con un tiro dai 25 metri, che obbliga Svilar a compiere una grande parata deviando in angolo. La Roma risponde al 6′ con un tiro dalla distanza di Soulé, che però Joronen para facilmente.

Al 18′, Pellegrini cerca la rete prima con una punizione e poi con un colpo di testa da calcio d’angolo, ma entrambe le occasioni sono neutralizzate. Al 25′, è il Venezia a sfiorare il gol con un contropiede di Pohjanpalo, il cui tiro mancino viene deviato da Angelino in angolo.

Il Venezia riesce a sbloccare la gara al 43′ minuto grazie a Pohjanpalo, che insacca dopo un palo colpito da Busio. Alla fine del primo tempo, poi, è Mancini a salvare sulla linea la palla su un tiro di Ellertson. Dopo due minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del primo tempo con il sorprendente vantaggio del Venezia per 1-0.

Secondo tempo

Nel secondo tempo la squadra giallorossa inizia con grande intensità, cercando di ribaltare il risultato. Tuttavia, le conclusioni a rete sono state rare. La prima azione degna di nota è arrivata al 53′ con Lorenzo Pellegrini, il cui tiro è stato neutralizzato dal portiere avversario. Al 55′ però è il Venezia ha mettere in pericolo la squadra giallorossa segnato la rete del 2-0, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poco dopo, i lagunari ci provano ancora con Oristanio, ma Svilar para. Al 58′, la Roma effettua un doppio cambio: fuori Mancini e Kone, dentro Baldanzi e Pisilli. Proprio il giovane Pisilli cerca di farsi notare con un colpo di testa che, però, finisce alto sopra la traversa.

Al 72′ l’ucraino Dovbyk fallisce un’opportunità da dentro l’area. La Roma poi trova il pareggio al 75′ grazie a un tiro di Cristante, deviato in rete da Busio, che ha ingannato Joronen: 1-1. Pochi minuti dopo, al 79′, Dovbyk ci prova di testa su un corner battuto da Pellegrini, ma la palla finisce fuori. Al 80′, Pellegrini vine sostituito da Paredes, ricevendo fischi dai tifosi per la sua prestazione.

La partita prende una piega decisiva all’82′, quando Pisilli, con un colpo di testa su un perfetto corner di Paredes, segna il 2-1 per la Roma. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine dell’incontro, con la Roma che porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato, conquistato 9 punti in classifica.

TABELLINO

ROMA-VENEZIA 2-1

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (13′ st Baldanzi), Ndicka , Angelino ; Celik , Koné (13′ st Pisilli ), Cristante, El Shaarawy ; Soulé (40′ st Hermoso), Pellegrini (35′ st Paredes); Dovbyk.

A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Buba Sangaré, Shomurodov, Dybala. All.: Juric

Venezia (3-5-2): Joronen ; Candela (39′ st Gytkjaer), Idzes , Svoboda; Zampano, Ellertsson (32′ st Doumbia ), Nicolussi Caviglia (32′ st Andersen), Busio, Haps; Pohjanpalo (39′ st Raimondo), Oristanio (32′ st Crnigoj).

A disp.: Bertinato, Grandi, Stankovic, Sagrado, Schingtienne, Sverko, F. Carboni, El Haddad. All.: Di Francesco

Arbitro: Abisso

Marcatori: 44′ Pohjanpalo (V), 29′ st Cristante (R), 38′ st Pisilli (R)

Ammoniti: Idzes, Candela (V)

Espulsi: –