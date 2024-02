Navalny, Salvini: “Avvelenato? Faranno chiarezza medici e giudici”

(Adnkronos) – "Difficilmente riesco a sapere quello che succede in tempo reale in Italia. Se la moglie dice che è stato avvelenato ci saranno elementi, immagino uscirà qualcosa. Come posso giudicare cosa succede dall'altra parte del mondo? C'è un morto, bisogna fare assolutamente chiarezza, la fanno i medici e i giudici". Così, ai microfoni di Rtl 102,5, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sulla morte dell' oppositore russo Alexei Navalny, morto venerdì scorso in una colonia penale russa. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

