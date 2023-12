Natale a Firenze con luminarie record

(Adnkronos) – Luminarie record, alberi addobbati in tutti i quartieri, installazioni artistiche, musica e spettacoli: sono tante le iniziative che la città di Firenze ha organizzato per il periodo delle festività natalizie. Maestosi alberi di Natale sono illuminati in piazza Duomo e al piazzale Michelangelo e quest'anno un abete è anche stato posizionato in piazza della Signoria. Tutti i quartieri inoltre sono addobbati con alberi: da piazza Pitti a San Jacopino, da piazza Puccini a piazza Indipendenza, da San Salvi al Varlungo, da piazza Bartali a Rovezzano, da piazza Gaber a Pier Vettori, dal Giardino del Lippi a piazza della Vittoria, da piazza Giorgini a piazza Leopoldo, per un totale di poco meno di 60 abeti. Crescono le luminarie in città e arrivano fino alle periferie: quest'anno, infatti, è stato scelto di diffondere ulteriormente i tradizionali addobbi agli alberi cittadini. Sui viali di circonvallazione sono addobbati 148 alberi e 115 lampioni, mentre in periferia ci sono 39 alberi e 310 lampioni illuminati. "Giardino d'Inverno" il titolo dell'edizione 2023 di Green Line, il festival fiorentino promosso dal Comune con il sostegno del Ministero del Turismo in programma fino al 7 gennaio 2024. Il festival anima la città, dal centro alla periferia, con installazioni nei quartieri, videoproiezioni sul Ponte Vecchio e in piazza della Signoria e una speciale installazione, firmata da Nico Vascellari, all'interno della Sala d'Arme di Palazzo Vecchio. Installazione centrale di Green Line è ancora una volta il video-mapping sul Ponte Vecchio, che incanta cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio. Le molteplicità di forme, volumi, colori e superfici del ponte tra i più conosciuti al mondo, sono la tela su cui stendere le tematiche di questa edizione, tradotte nelle suggestioni visive e sonore del concept artistico affidato a Stefano Fake & The Fake Factory a cura di Sergio Risaliti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...