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Nascosto nell’auto di una donna per entrare in Italia, 25enne tunisino muore sul traghetto verso Palermo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un giovane tunisino di 25 anni è morto nascosto in una vettura sul traghetto Tunisi-Palermo nel tentativo di entrare in Italia di nascosto. E’ stata la proprietaria dell’auto, una giovane tunisina incensurata ad accorgersi della morte del giovane.  

Al porto è arrivato il medico legale per un primo esame, il ragazzo era sprovvisto di documenti. La donna è stata poi fermata con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e trasferita al carcere di Pagliarelli di Palermo. 

 

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