Nasce il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto di Grottaferrata

Il Comune di Grottaferrata, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali e del cittadino delegato alle Politiche dell’Integrazione Pierluigi Ciamberlano, in collaborazione con l’Associazione A.M.A. di Trento, mette a disposizione della cittadinanza la possibilità di partecipare a un gruppo di auto mutuo aiuto.

Un’iniziativa aperta a tutti i cittadini, che nasce per condividere, ascoltare, confrontarsi, senza la paura del giudizio, conoscendo le esperienze di chi, forse, ha già vissuto le fragilità che affrontiamo ogni giorno.

Cos’è un gruppo di auto mutuo aiuto? Un gruppo di auto mutuo aiuto può essere definito come “un momento d’incontro tra persone, singole, in coppia o famiglie, unite da uno stesso problema (dipendenza, stato di bisogno, difficoltà in generale, condizione di vita) per rompere l’isolamento, per raccontarsi le proprie esperienze di vita (gioiose o dolorose), per scambiarsi informazioni e soluzioni, per condividere sofferenze e conquiste con l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, non solo per sé, ma per l’intera collettività”.

“Si tratta di un importante servizio che desideriamo fornire alla cittadinanza in un momento storico in cui le difficoltà di molte famiglie stanno crescendo a causa della crisi economica – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Maria Passini –. Siamo loro vicini, non solo attraverso il lavoro costante degli uffici, ma anche fornendo uno strumento concreto, come il gruppo di auto mutuo aiuto, la cui valenza è dimostrata da moltissime esperienze analoghe in tutta Italia”.

Il gruppo di auto mutuo aiuto si riunirà il 4 e il 5 marzo 2023 a partire dalle 9:30 presso l’aula consiliare del Comune di Grottaferrata (Piazzetta Eugenio Conti, 1)

Per partecipare è richiesta la prenotazione, da effettuare compilando un semplice modulo di partecipazione al seguente link: https://forms.gle/AotGbY9sY87iL7R2A

Per qualsiasi informazione contattare il 320 927 01 48

