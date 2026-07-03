Napoli, ufficiale l’arrivo di Allegri. E i tifosi si dividono

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Oggi, venerdì 3 luglio, il tecnico livornese, reduce dalla fallimentare stagione al Milan, è stato annunciato ufficialmente dal club azzurro con una nota sui propri profili ufficiali. L’arrivo di Allegri, visti gli ultimi risultati, ha diviso inevitabilmente la piazza, tra chi vede in lui l’uomo giusto per raccogliere l’eredità lasciata da Conte, proprio come anni fa fu con la Juventus, e chi avrebbe voluto un profilo diverso.

“La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029”, si legge sul sito ufficiale del club azzurro. L’annuncio, nell’aria da ormai diverso tempo e arrivato in ritardo a causa della trattativa per la risoluzione del contratto con il Milan, ha diviso i tifosi del Napoli.

“Presidente, noi tifosi pretendiamo per le prime 5 giornate 15 punti e il bel gioco, in caso contrario mandare via senza SE e senza MA…..”, scrive un supporter azzurro su X, mandando un messaggio direttamente ad Aurelio De Laurentiis. “Scelta senza senso, allenatore senza gioco e neanche più vincente (l’unica cosa che in passato poteva essere detta a suo favore). Ricorda tanto il passaggio da Spalletti a Garcia”, è il pensiero, piuttosto caustico, di un altro utente.

“Quest’anno ci tocca veder volare cravatte e camicie”, è invece il messaggio entusiasta di un tifoso, che fa riferimento alle iconiche reazioni di Allegri in panchina, proprio come il “torneremo a vincere lo scudetto”, di un altro utente.

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