Napoli, Mazzarri e le perle tv: i momenti ‘Mai dire gol’

Il compleanno di Cavani, la pioggia, la diarrea. Walter Mazzarri sta per tornare sulla panchina del Napoli come successore di Rudi Garcia, destinato all'esonero. L'allenatore toscano rientra nel grande giro e su X è il momento dei ricordi. Spuntano i video che documentano le 'prestazioni' del tecnico toscano davanti ai microfoni, con una serie di perle relative soprattutto alle interviste dopo prestazioni e risultati poco brillanti. Il repertorio, riavvolgendo il nastro, comprende dichiarazioni risalenti al periodo in cui il tecnico guidava la Reggina. Poi si passa alla prima 'era targata Napoli', tra il 2009 e il 2013. Quindi documenti del Mazzarri interista e della versione granata dell'allenatore. "Anche i giornalisti erano stanchi", diceva un giovane Mazzarri evidenziando i disagi legati a viaggi post-partita. "Il San Paolo in genere ci aiuta a partire forte. Oggi c'era un clima particolare, il compleanno di Cavani… un clima soporifero…", la spiegazione dopo una serata-no sulla panchina del Napoli. Le sconfitte hanno anche spiegazioni mediche. Dopo la ''peggior partita da inizio anno", "l'unica attenuante è che mezza squadra è tuttora influenzata: 4-5 giocatori hanno avuto la febbre, uno addirittura ha giocato con la diarrea…". All'Inter, qualcosa è andato storto anche per colpa del meteo: "Siamo rimasti in 10, si è sofferto… Siamo in emergenza, ha cominciato anche a piovere…". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

