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Napoli, lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia destra per Anguissa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Tegola per il Napoli che perde il centrocampista Frank Zambo Anguissa per un infortunio alla coscia destra. Lo annuncia il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale: “Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Anguissa starà fuori per 3-4 settimane.
 

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