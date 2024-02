Napoli, Cassazione ordina confisca per il ‘Castello delle Cerimonie’

(Adnkronos) – Nonostante siano prescritti i reati, la Corte di Cassazione ha stabilito la confisca per il "Castello delle Cerimonie", struttura ricettiva divenuta nota grazie alla trasmissione televisiva in onda sul canale Real Time. Il locale si trova a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Ieri, gli ermellini hanno certificato l'avvenuta prescrizione di tutti i reati, ma – come previsto dalla norma – sarà resa esecutiva la parte della sentenza che riguarda la confisca degli immobili e dei terreni su cui sorge la struttura ricettiva, che saranno acquisiti a patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate. La sentenza di primo grado per lottizzazione abusiva era stata emessa dal tribunale di Torre Annunziata nel 2016. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

