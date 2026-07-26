Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Napoli-Carrarese: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in amichevole. Oggi, domenica 26 luglio, la squadra azzurra sfida la Carrarese – in diretta tv e streaming – nel secondo test stagionale. Gli uomini di Allegri tornano quindi a giocare dopo la sconfitta alla prima uscita contro l’Arezzo, che si è imposto per 3-1 a Dimaro. 

 

L’amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle ore 18. Ecco la probabile formazione: 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri. 

 

Napoli-Carrarese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner e lo ‘scandalo’ di Parigi, si arrabbia anche Ruud

2 Novembre 2023

Mattarella: “Giovani motivo di speranza, compito università far emozionare”

16 Gennaio 2024

Scontro tra auto e moto a Milano nella notte, morto un 21enne

1 Maggio 2026

Mathew Knowles al Wmf 2026, a Bologna il 25 giugno

4 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno