Musetti salta il Roland Garros: “Infortunio non mi permette di partecipare”

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Lorenzo Musetti salta il Roland Garros. Oggi, mercoledì 13 maggio, il tennista azzurro ha annunciato che non potrà partecipare allo Slam parigino a causa dell’infortunio riportato agli Internazionali d’Italia 2026, di cui aveva parlato al dopo la sconfitta con Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Roma.

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero”, ha scritto Musetti in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, “purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente”.

“Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”, ha concluso Musetti.

L’infortunio di Musetti è nato durante il terzo turno giocato, e vinto, contro Cerundolo. Proprio come successo all’esordio degli Internazionali contro Mpetshi-Perricard, l’azzurro era entrato in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra. Durante il corso del match, soprattutto nel secondo set, Musetti ha cominciato a sentire forte dolore proprio alla gamba fasciata, lamentandosene più volte con il suo angolo.

“Non riesco a girarmi più di così”, ha detto al suo allenatore l’azzurro nel corso della partita, facendo capire che il problema si stava acuendo. In più fasi Musetti è sembrato sulle gambe e incapace di muoversi liberamente, condizione che non faceva ben sperare soprattutto considerando l’infortunio patito agli Australian Open e il Roland Garros alle porte.

La delusione di Musetti per l’ennesimo infortunio della sua stagione si era manifestata in conferenza stampa dopo la sconfitta degli ottavi contro Ruud: “Sono abbastanza deluso per lo spettacolo che ho offerto al pubblico e per questo chiedo scusa. Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto e non ho voluto ritirarmi solo perché sono stufo dei ritiri, soprattutto davanti al pubblico di casa”, ha detto Musetti, “non c’è stato modo da parte mia di trovare un modo per arginare e andare oltre il problema fisico”.

Musetti aveva già lasciato trapelare qualche dubbio sulla sua presenza a Parigi: “Non so se ci sarò al Roland Garros, farò dei controlli per capire. In questi giorni ho provato a rimediare, ma spero che sia meno grave del previsto e posso arrivare pronto per Parigi”.

“Condividere questi momenti con il pubblico è stato bellissimo, ho ricevuto tanto affetto. È un momento un po’ particolare, pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai successa, e per questo difficile da vivere anche mentalmente. Fatico a essere lucido, propositivo e positivo”, ha spiegato Musetti, “dopo l’Australia ho avuto altri infortuni che mi fanno stare un po’ in una condizione di negatività”.

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