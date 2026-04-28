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Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Musetti, inserito nella parte di tabellone di Jannik Sinner, è reduce dalle vittorie contro Hurkacz e Griekspoor, mentre Lehecka, finalista a Miami, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Tabilo e Michelsen. 

 

La sfida tra Musetti e Lehecka è in programma oggi, martedì 28 aprile, non prima delle 12.30 circa. I due tennisti si sono sfidati in tre precedenti, con il ceco in vantaggio 2-1 nel parziale. L’ultimo incrocio è stato vinto però dall’azzurro, che si è imposto in tre set nel terzo turno di Montecarlo. 

 

Musetti-Lehecka, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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