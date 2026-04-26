Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida l’olandese Tallon Griekspoor – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti è reduce dalla vittoria dell’esordio, nel secondo turno, contro il polacco Hubert Hurkacz, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). 

 

La sfida tra Musetti e Griekspoor è in programma oggi, domenica 26 aprile, con inizio attorno alle 13 – 13.30. Musetti-Griekspoor è il secondo match in programma sul campo centrale, dove si inizia a giocare alle 11 con l’incontro femminile tra la statunitense Coco Gauff e la romena Sorana Cirstea. 

I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall’olandese, avanti 2-0 nel parziale. L’ultimo incrocio risale al terzo turno dell’Atp di Rotterdam 2024, quando Griekspoor si impose in tre set. 

 

Musetti-Griekspoor, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, al via i Microchip Days: quattro giorni di interventi gratuiti

7 Agosto 2018

Italia-Usa, affondo di Conte: “Meloni a Washington per ricevere istruzioni”

2 Marzo 2024

Rapporto Stanford, Cina in testa per pubblicazioni e brevetti sull’IA

15 Aprile 2026

Latina: colpito da provvedimento di cattura. Rintracciato e arrestato

11 Ottobre 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno