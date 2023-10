Municipio XI: il 20 ottobre un appuntamento dedicato ai più piccoli a Villa Bonelli

Venerdì 20 ottobre alle ore 17.00, con il patrocinio del Municipio XI, la Sala Riunioni di via Montalcini 1 a Villa Bonelli ospiterà l’incontro con l’autrice e illustratrice Gilda Naccari, che presenterà il libro “Bruco Helmut”, edito da AG Book Publishing.

La pubblicazione è particolarmente importante perché nata nell’ambito del progetto culturale “Leggere ti fa guardare lontano”, patrocinato dal Municipio e svoltosi nella sede in via Montalcini con l’obiettivo di far conoscere in cosa consiste il lavoro dell’autore e dell’editore e come viene realizzato un libro, dando in più basi e informazioni preziose per un percorso professionale in ambito letterario e/o editoriale.

Il libro narra la storia del piccolo bruco Helmut, alla ricerca di un rifugio tranquillo nel sottobosco. Durante il suo viaggio, metafora della trasformazione e della crescita, attraverserà, dalla gioia alla disperazione, tutte le emozioni possibili.

Le illustrazioni a pagina intera e la collocazione del testo facilitano non solo la fruizione autonoma da parte dei bambini che si avvicinano ai libri, ma anche la lettura ad alta voce da parte degli adulti in contesti educativi per la prima e la seconda infanzia, nei quali anche l’autrice opera.