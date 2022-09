Municipio Roma XV: da questa notte lavori Anas per pulire via Flaminia

“Come comunicato da Anas con ordinanza n.371/2022, a partire da questa notte fino al 30 settembre, si svolgeranno gli interventi di pulizia del verde di via Flaminia”. Così in una nota, il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Le operazioni, “che da tempo chiediamo, riguarderanno la potatura dello spartitraffico centrale e lo sfalcio di erba dalle banchine laterali e avverranno esclusivamente in orario notturno con restringimento delle carreggiate e in entrambi i sensi di marcia attraverso un cantiere mobile. Ringraziamo Anas per aver accolto la richiesta di limitare gli interventi e le attività di cantiere di via Flaminia nel solo orario notturno proprio al fine di ridurre i disagi alla viabilità, come anche per la sensibilità dimostrata in questi giorni nel voler risolvere nel più breve tempo possibile le criticità inerenti i lavori sulla Cassia Bis, che come comunicato lo scorso venerdì termineranno il prossimo 23 settembre e non più a novembre”.

