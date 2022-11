Municipio Roma X: topi nelle scuole, manca appalto per derattizzazione

I consiglieri M5s del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, fanno sapere di aver ricevuto “lamentele da genitori per la presenza di topi nelle scuole frequentate dai propri figli”. In una nota i consiglieri del M5s spiegano: “Va da se che ciò possa essere motivo di serissima apprensione. I genitori hanno saputo dal dirigente scolastico non solo del problema, ma anche dell’assenza di interessamento concreto da parte dell’amministrazione municipale, al punto che pensavano di risolvere autonomamente, senza l’aiuto del Municipio. In accordo con i genitori, abbiamo chiarito con l’assessora alla scuola, il quale ha confermato quanto già detto dal dirigente scolastico. In altre parole, non è stato preparato alcun appalto. Nel tentativo forse di rassicurare, ha aggiunto che avrebbe sollecitato gli uffici preposti a provvedere al riguardo”.

“Il problema – proseguono i consiglieri M5s nella nota – non è tranquillizzare: in bilancio sono stati stanziati fondi per la derattizzazione e la disinfestazione delle scuole ma c’è un limite, la fine dell’anno in corso, per utilizzarli. E prima di procedere alla gara per affidare l’appalto a una ditta per la derattizzazione e la disinfestazione, è stato preparato l’appalto sul quale indire la gara? Si farà in tempo considerando che siamo a metà novembre? Colpiscono il lassismo e la superficialità della giunta Falconi che, totalmente, ricadono sulla pelle dei bambini della nostra comunità. Per contrastare questo stato di cose, abbiamo presentato un’interrogazione e siamo in attesa di una risposta scritta. Specificatamente, abbiamo chiesto se siano pervenute al Municipio X segnalazioni dalle scuole appartenenti al suo territorio per la presenza di topi, se siano state avviate le procedure di gara per l’appalto relativo, se sia stato previsto un cronoprogramma per la derattizzazione e disinfestazione nelle scuole e se sì, per quali di esse”.

