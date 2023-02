Municipio Roma X: Possanzini (Sce), inaugurata Casa del cittadino in nostra sede a Ostia

Nella sede di Sinistra civica ecologista del Municipio Roma X, in via Mar Rosso, ha aperto la Casa del cittadino. “Non sarà un semplice sportello ma un luogo aperto a tutti dove trovare ascolto, supporto competente, sostegno e aiuto concreto. Questa è la Sinistra utile e concreta che vogliamo far vivere nel nostro territorio”, lo afferma in una nota il consigliere di Sinistra civica ecologista nel Municipio Roma X, Marco Possanzini. “Con l’inizio dell’anno abbiamo aperto nella nostra sede di via Mar Rosso a Ostia Lido, la Casa del cittadino – spiega -. Non è un semplice sportello ma un luogo aperto a tutti e tutte dove trovare ascolto, supporto, sostegno competente e aiuto concreto. Ogni mercoledì, su appuntamento, sarà possibile interagire con i nostri volontari per affrontare le tematiche più vaste, dalle segnalazioni da portare all’attenzione dell’amministrazione municipale e capitolina fino alle questioni relative alle politiche abitative”.

“Con la Casa del cittadino – aggiunge Possanzini – vogliamo mettere a disposizione delle persone, in particolare di quelli meno abbienti e senza riferimenti, uno strumento utile per l’esercizio dei diritti. Con la nostra iniziativa, che ricordiamo essere gratuita e senza alcun onere per chi ci chiede aiuto, vogliamo dare un contributo importante all’abbattimento delle barriere, nel senso più ampio del termine, che troppo spesso i cittadini devono superare ad esempio per ottenere una semplice informazione o presentare una richiesta in qualche ufficio pubblico. Abbiamo deciso di aprire questo sportello – sottolinea – insieme ad un gruppo qualificato di volontari perché oggi più che mai c’è bisogno di una Sinistra che torni ad essere utile e concreta, vicina ai bisogni e alle necessità dei cittadini, che torni ad occuparsi della vita reale delle persone in particolare di quelle più emarginate e sole su cui le difficoltà della vita picchiano duro quotidianamente. Ovviamente, ogni mercoledì, per qualsiasi domanda o segnalazione sarà possibile anche interagire direttamente con il gruppo municipale di Sinistra civica ecologista. Un enorme grazie a Manuela Fuso, Anna Menotti, Silvia Messina, Samir Abdelkhalik, Tiziana Nasoni – conclude – e a tutti i volontari e le volontarie che ogni mercoledì ci aiutano ad essere al fianco dei cittadini”.