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Cronaca

Multe stradali, incassi a 1,77 miliardi nel 2025, +23% in tre anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Crescono notevolemente gli incassi dei Comuni italiani derivanti da multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada, che nel 2025 raggiungono una quota di ben 1,77 miliardi di euro. Si tratta di un valore in aumento dell’1% rispetto al 2024, ma soprattutto in crescita del 23% rispetto al 2022, quando si fermava a 1,4 miliardi. 

Secondo le elaborazioni di Facile.it su dati Siope, a trainare la classifica dei Comuni con i maggiori proventi sono le grandi città. In testa si conferma Milano, con 178,6 milioni di euro, nonostante un calo del 13% su base annua. Seguono Roma, con 132,8 milioni (-9%), e Firenze, che con 73,3 milioni registra invece un deciso incremento del 19%. 

Fuori dal podio si collocano Torino (56 milioni, -8%) e Napoli (47 milioni, +10%), mentre completano la top ten Genova, Palermo, Bologna, Padova e Verona. 

Se invece si osserva il dato in rapporto alla popolazione residente, la classifica cambia sensibilmente. Firenze si posiziona al primo posto con una “multa pro capite” pari a 202 euro, seguita da Siena (180 euro) e Milano (130 euro). 

 

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