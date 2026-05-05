Mozzarella bufala Dop e pasta di Gragnano Igp a Tuttofood

(Adnkronos) – Ci sono pochi simboli capaci di raccontare l’Italia nel mondo con la stessa forza della pasta e della mozzarella di bufala. Ed è proprio da qui che prende vita il racconto che il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop e il Consorzio Pasta di Gragnano Igp porteranno a Tuttofood (11-14 maggio, Milano, Pad 1 – Stand R05): una storia fatta di territorio, tradizione e identità, oggi riconosciuta anche come Patrimonio Unesco. La sinergia tra i due Consorzi – tra le espressioni più autentiche della Campania – si rinnova in fiera con un progetto che mette al centro ciò che rende unica la cucina italiana: la capacità di trasformare ingredienti iconici in cultura condivisa, memoria e innovazione. Lo stand diventa uno spazio narrativo in cui la cucina italiana si svela attraverso una sequenza di suggestioni, evocazioni e reinterpretazioni. Non un semplice percorso di degustazione, ma un viaggio che attraversa il Paese rileggendone alcuni dei grandi classici.

Il racconto prende forma in piatti che dialogano con le tradizioni regionali, trasformandole con sensibilità contemporanea. Il Lazio emerge nella rilettura del Rigatone di Gragnano Igp cacio e pepe, arricchito dalla cremosità della ricotta di bufala campana Dop e impreziosito dal tartufo; la Liguria si riflette nelle Linguine di Gragnano Igp al pesto con patate, dove la Mozzarella di Bufala Campana Dop introduce una nota sorprendente e avvolgente.

Il percorso si spinge poi verso il Nord, con richiami alla tradizione piemontese nella frittatina di Anellini di Gragnano Igp con brasato al Barolo e Mozzarella di Bufala Campana Dop, mentre suggestioni lombarde prendono forma nell’Orzo di Gragnano Igp alla milanese, mantecato con ricotta di bufala campana Dop, in un gioco di rimandi tra pasta e risotto. Il viaggio trova infine il suo cuore più autentico in Campania: la pasta mista di Gragnano Igp con patate e Mozzarella di Bufala Campana Dop affumicata restituisce tutta la profondità della cucina partenopea, mentre il pacchero di Gragnano Igp fritto, ripieno di ricotta e mozzarella di bufala e servito su salsa di pomodoro e riduzione di basilico, ne rappresenta una reinterpretazione contemporanea e creativa.

Ne emerge un racconto fluido e coerente, capace di dimostrare quanto Pasta di Gragnano Igp e Mozzarella di Bufala Campana Dop siano ingredienti vivi, versatili e profondamente contemporanei. Il progetto si estende oltre lo spazio fisico dello stand grazie a un intreccio tra esperienza diretta e contenuti digitali: alcune delle ricette protagoniste saranno infatti disponibili anche come videoricette sui canali social dei Consorzi. Un modo per vivere l’esperienza in fiera e, allo stesso tempo, portare a casa e ricreare ‘il buono del Sud’, prolungando il racconto anche dopo la visita.

La collaborazione tra i due Consorzi, profondamente radicata in Campania, insieme al richiamo a uno dei patrimoni culturali più riconosciuti al mondo, offre così a Tuttofood uno spazio autentico e fortemente identitario, capace di raccontare l’Italia attraverso i suoi sapori più iconici.

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