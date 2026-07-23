Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Movimprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il secondo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema imprenditoriale italiano. Tra aprile e giugno il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese è positivo per 32.709 unità, risultato di 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il tasso di crescita si mantiene al +0,56%, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate. Nel corso del trimestre, le imprese artigiane hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di +5.201 unità e un tasso di crescita del +0,43%, portando lo stock totale a 1.226.925 imprese. Questi i dati che emergono da Movimprese, l’analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Al Premio Ischia il confronto sull’Americàs Cup e sulla comunicazione in guerra

11 Luglio 2026

Maratona Bullismo 2026, ‘Piazza del Rispetto’ apre ai giovani, 20-21 maggio piazza Mastai spazio di incontro

14 Maggio 2026

Radici. A Cori (LT) la mostra fotografica di Francesco Pacifici

13 Dicembre 2017

Omicidio Genini, in aula il video con gli ultimi respiri di Pamela

13 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno