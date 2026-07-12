Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

MotoGp, oggi il Gp di Germania – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista al Sachsenring. Oggi, domenica 12 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio di Germania – in diretta tv e streaming – dopo la gara Sprint di ieri dominata da Marc Marquez, che partirà dalla pole position anche nella gara lunga odierna. Dietro di lui Alex Marquez, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo.  

Non ci sarà Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche e costretto a dare forfait per infortunio. Una ghiotta occasione per Jorge Martin, che dopo il deludente sesto posto nella Sprint proverà ad allungare in testa alla classifica del Mondiale Piloti. 

 

Il Mondiale tornerà protagonista dopo la pausa estiva in Gran Bretagna. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dieta dopo le Feste, ecco gli errori da non fare

3 Gennaio 2024

Franzoni secondo nella discesa di Courchevel, Coppa del Mondo a Odermatt

13 Marzo 2026

Milano, 32enne ucciso a coltellate: arrestato il coinquilino

18 Gennaio 2024

Harry in Uk senza Meghan e figli, Re Carlo ‘spazientito’ per cambi idea su alloggio

7 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno