Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

MotoGp, oggi Gp Olanda – La gara in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 28 giugno, il Motomondiale va in scena con il Gran Premio d’Olanda, in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ogura e Di Giannantonio. In pole position c’è Jorge Martin. Si comincia alle 14.  

Dove vedere il Gran Premio di Assen? Il Gp sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGp (208) alle 14 e in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 16). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita). 

A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Londra, incendio doloso in ex sinagoga: indaga l’antiterrorismo. Vertice a Downing Street su antisemitismo

5 Maggio 2026

Milano health week, la forza della squadra per ridurre il rischio di recidiva per cancro al seno

8 Giugno 2026

Nuovo farmaco contro Alzheimer, ok atteso a inizio 2024

13 Novembre 2023

Arriva l’Estate pometina: musica, spettacoli, sagre, cinema, notti bianche, visite guidate e festival dal 20 luglio al 30 settembre

13 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno