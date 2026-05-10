Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell’Aprilia, partito dall’ottava posizione e già vincitore nella Sprint di ieri, si impone davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura, che in sella all’Aprilia del team Trackhouse certifica una storica tripletta per la casa di Noale. Ai piedi del podio c’è la Ducati VR46 dell’italiano Fabio Di Giannantonio, che precede la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta. Sesta la Yamaha di Fabio Quartararo davanti alla Ktm Tech3 di Enea Bastianini. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda). Caduta per Pecco Bagnaia al 16° giro, quando il due volte campione del mondo si trovava in seconda posizione, dopo essere scattato dalla pole position.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Usa-Cina, la sfida della nuova corsa alla Luna

14 Novembre 2023

Pomezia, Diccap: Formazione del personale ridotta al minimo e impiegati senza buste paga

30 Agosto 2017
Nuove Golf R

Nuove Golf R e R Black Edition, le Golf più potenti ora ordinabili in Italia

17 Luglio 2024

Andria, 84enne accoltellata dal nipote: è grave

23 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno