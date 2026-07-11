Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

MotoGp Germania, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 11 luglio, il Motomondiale torna in pista con la gara sprint e le qualifiche del Gran Premio di Germania (visibili in diretta tv e streaming). Si riparte al Sachsenring dopo la tripletta Aprilia nel Gp d’Olanda, con le due Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez che hanno preceduto il pilota ufficiale Jorge Martin. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen sia nella sprint che nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica piloti. Ecco il programma di giornata e dove vedere i vari appuntamenti in tv e streaming.  

Ecco tutti gli appuntamenti del Gp di Gemania oggi, sabato 11 luglio: 

Ore 10.10 – seconda sessione di prove libere 

Ore 10.50 – qualifiche  

Ore 15 – sprint race 

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp di Germania di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in chiaro su Tv8. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull’app Sky Go, NOW e Tv8.it.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Modena, Mattarella e Meloni negli ospedali dei feriti. Nel centrodestra torna tensione su cittadinanza

17 Maggio 2026

Estate Romana 2018: gli appuntamenti dal 7 al 13 settembre

7 Settembre 2018

Aefi e It-ex, per la giornata mondiale ecco lacampagna social﻿ ‘Fiere, motore del Made in Italy’

29 Maggio 2026

Allerta meteo arancione in Campania e Lombardia, gialla in altre 10 regioni

11 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno