MotoGp, Fernandez vince gara Sprint davanti Martin. Solo quarto Bezzecchi

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Raul Fernandez vince la gara Sprint del Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il pilota dell’Aprilia Trackhouse ha conquistato la gara corta del Gp d’Italia, precedendo l’Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Soltanto quarto Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e in pole position, ma autore di una partenza horror.

Quinto posto per la Ducati di Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi due Gp, mentre la Gresini di Fermin Aldeguer chiude sesta precedendo la KTM di Pedro Acosta, che chiude la zona punti e precede di pochi centesimi l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Ecco ordine d’arrivo della gara Sprint e classifica del mondiale Piloti aggiornata.

1 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

2 Jorge Martin (Aprilia) +1.289

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +3.287

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) +4.481

5 Marc Marquez (Ducati) +9.055

6 Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) +9.758

7 Francesco Bagnaia (Ducati) +10.983

8 Ai Ogura (Aprilia) +11.411

9 Pedro Acosta (KTM) +11.809

10 Diogo Moreira (Honda) +12.932

11 Brad Binder (KTM) +16.690

12 Alex Rins (Yamaha) +17.043

13 Luca Marini (Honda) +18.407

14 Fabio Quartararo (Yamaha) +20.619

15 Maverick Viñales (KTM) +20.669

16 Jack Miller (Yamaha) +22.907

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +25.423

18 Michele Pirro (Ducati) +27.085

19 Cal Crutchlow (Honda) +39.641

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